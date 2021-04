Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einbruch in Firmengebäude

Bürstadt (ots)

Ein Firmengebäude in der Industriestraße, geriet in der Zeit zwischen Samstagmittag (03.04.) und Dienstagmorgen (06.04.), in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Dort brachen sie zwei Tresore auf und ließen Münzgeld mitgehen. Zudem entwendeten die ungebetenen Besucher einen Kaffeeautomat.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell