Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Griesheim - Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorroller - Rettungshubschrauber im Einsatz

Griesheim (ots)

Ein 71-jähriger Mann aus Griesheim befuhr am Ostersonntag, den 04.04.2021, mit seinem Pkw die L3303 aus Pfungstadt kommend in Richtung Griesheim. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Ortseingang von Griesheim übersah dieser einen 48-jährigen Mann, ebenfalls aus Griesheim stammend, der sich bereits mit seinem Motorroller im Kreisverkehr befand und erfasste diesen mit seinem Pkw.

Der Rollerfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und anschließend mit einem verständigten Rettungsfahrzeug in ein Krankenhaus verbracht. Des Weiteren kam vorsorglich ein Rettungshubschrauber zum Einsatz und konnte nach erfolgter Erstversorgung die Unfallörtlichkeit ohne Patient wieder verlassen. Die freiwillige Feuerwehr Griesheim unterstützte die eingesetzten Rettungskräfte und die Polizei bei den Absperrmaßnahmen. Die Unfallstelle musste für den Verkehr über die gesamte Einsatzzeit gesperrt werden. Der gesamte Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1850 Euro. Berichterstatter: Martin, PHK

