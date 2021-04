Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Scheibe mit Gullydeckel eingeworfen/Zeugen gesucht

Höchst (ots)

Die Scheibe eines Telekommunikationsgeschäfts mit integrierter Postfiliale in der Aschaffenburger Straße, wurde in der Nacht zum Ostersonntag (04.04.) von Unbekannten mit einem in Tatortnähe zuvor ausgehobenen Gullydeckel eingeworfen und beschädigt.

Die Beamten der Polizeistation Höchst ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06163/9410.

