POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Polizei kontrolliert am "Carfreitag" getunte Autos/34-Jähriger per Haftbefehl gesucht - keine Verstöße

Kreis Groß-Gerau (ots)

17 Autos und 24 Personen kontrollierten Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau am Karfreitag (02.04.) im Kreisgebiet. Insbesondere hatten die Ordnungshüter hierbei am sogenannten "Carfreitag" getunte Fahrzeug im Blick.

Eine 38 Jahre alte Autofahrerin aus Rheinland-Pfalz geriet hierbei am Nachmittag auf der Landesstraße 3482, bei Bischofsheim, in den Fokus der Ordnungshüter. Wie sich bei der anschließenden Überprüfung herausstellte, wurde ihr 34 Jahre alter Beifahrer wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln vom Amtsgericht Zweibrücken per Haftbefehl gesucht. Bei ihm fanden die Kontrolleure zudem wenige Gramm Amphetamin. Er wurde festgenommen und später in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weiterhin reagierte ein Test bei der Fahrerin positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die 38-Jährige erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

An den neuralgischen Treffpunkten der Raser-, Poser- und Tuning-Szene konnte dagegen keine Verstöße festgestellt werden. Dies dürfte nach Einschätzung der Polizei auch auf die aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen zurückzuführen gewesen sein.

