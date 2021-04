Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei ahndet Verstöße gegen nächtliche Ausgangssperre

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (02.04.), in der Zeit zwischen 0.30 und 2.15 Uhr, überwachten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim, die zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 durch den Kreis Groß-Gerau seit 1. April erlassene nächtliche Ausgangssperre im Stadtgebiet.

Während am Mainvorland, am Bahnhofsplatz, an der Großsporthalle und im Bereich der Immanuel-Kant-Schule keinerlei Verstöße von den Ordnungshütern festgestellt wurden, verstießen drei kontrollierte Autofahrer gegen die Ausgangssperre. Sie erwarten nun entsprechende Bußgeldverfahren. Fünf weitere überprüfte Fahrzeugführer konnten den Polizisten Ausnahmegenehmigungen, wie Arbeitgeberbescheinigungen vorzeigen oder es handelte sich um Lieferdienste bzw. Fahrer auf der Durchreise.

