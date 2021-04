Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Kriminelle entwenden 250 Meter Erdkabel/20.000 Euro Schaden

Bensheim (ots)

Auf ein in einem Graben freiligendes Kabel auf einem Firmengrundstück "An der Erlache", hatte es Kriminelle in der Zeit zwischen Donnerstagabend (01.04.) und Samstagmorgen (03.04.) abgesehen.

Die Täter entwendeten das 250 Meter lange Erdkabel im Wert von rund 20.000 Euro und entkamen anschließend unerkannt.

Zum Abtransport dürften die Unbekannten ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

