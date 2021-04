Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Klein- Zimmern: Diensthund "Ilox" spürt flüchtigen Rollerfahrer auf

Groß-Zimmern/Klein-Zimmern (ots)

Am späten Samstagabend (03.04.21) kurz nach 23:00 Uhr, kam es im Groß-Zimmerner Ortsteil Klein-Zimmern zu einer Verfolgungsfahrt der Polizei nach einem flüchtigen Krad. Das Fahrzeug, ein Kleinkraftradroller, fiel der Streife auf der K126 zwischen Dieburg und Klein-Zimmern auf und sollte in Klein-Zimmern einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Fahrzeuges missachtete jedoch jegliche Anhaltezeichen und ließ sich auch von Blaulicht und Außendurchsagen nicht aufhalten. Auf seiner Flucht quer durch Klein-Zimmern beging der Kradfahrer zahlreiche Verkehrsverstöße, durch welche möglicherweise auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer behindert oder gar gefährdet worden sein könnten. Betroffene werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dieburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06071- 96560) Die Verfolgungsfahrt endete dann zumindest kurzzeitig, als der Roller über einen Feldweg, auf welchem der Streifenwagen nicht folgen konnte, in Richtung Groß-Zimmern flüchtete. Als die Streife schließlich die Örtlichkeit über Groß-Zimmern anfuhr, hatte der Rollerfahrer zwischenzeitlich das Fahrzeug abgestellt und seine Flucht zu Fuß fortgesetzt. Eine mittlerweile in die Fahndung eingebundene Polizeibeamtin der Diensthundestaffel nahm mit Diensthund "Ilox" die Suche nach dem Flüchtigen, ausgehend von dem abgestellten Roller, auf und wurde rasch fündig! Ein 20-jähriger Mann aus Münster- Altheim konnte in der Feldgemarkung auf dem Boden kauernd festgestellt und festgenommen werden. Wie sich herausstellte, verfügt der tatverdächtige junge Mann nicht über die notwendige Fahrerlaubnis und wird sich nun wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Darüber hinaus besteht der Verdacht eines vorangegangenen Drogenkonsums und damit in Verbindung mit der rücksichtslosen Flucht eine Straftat wegen einer Straßenverkehrsgefährdung. Ebenfalls im Raum steht eine Anzeige wegen unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeugs; die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Berichterstatter: Pralas, PHK

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell