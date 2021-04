Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Kriminelle scheitern an Wohnungstüren

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Nachdem Kriminelle am Freitagabend (2.4.) versuchten in mehrere Wohnungen "Am Fuchsbau" einzubrechen, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt in das Mehrfamilienhaus. Im Inneren des Hauses angekommen, versuchten sie auch weitere Wohnungstüren aufzuhebeln, was ihnen misslang. Die Türen hielten dem kriminellen Vorhaben stand. Dennoch entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss suchten die ungebetenen Gäste das Weite. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

