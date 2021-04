Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Modautal Neunkirchen: Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Modautal (ots)

Am Freitag (02.04.) wischen 12:30 und 16:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz vor dem Gasthof Zur Neukircher Höhe geparkter roter VW Bus am vorderen linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/63300 entgegen.

Berichterstatter: PK Mohrmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell