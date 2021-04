Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Am Donnerstag (01.04.) kam es gegen 21:30 Uhr in Groß-Umstadt auf der Georg-August-Zinn-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren beide Verkehrsteilnehmer in gleicher Fahrtrichtung die Georg-August-Zinn-Straße aus Richtung Höchster Straße kommend in Richtung Stadtmitte, wobei der Fahrradfahrer den dortigen Gehweg befuhr. Aus bislang ungeklärten Gründen wechselte der Fahrradfahrer plötzlich auf die Fahrbahn. Dies erkannte der Fahrer des PKW zu spät und erfasste den Fahrradfahrer im hinteren Bereich.

Der Fahrradfahrer wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1700 EUR. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Berichterstatterin: Steiger, PK'in

