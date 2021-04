Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Herrngarten: Zusammenstoß eines Streifenwagens mit einem Flüchtigen

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagabend (01.04.) um kurz nach 19:30 Uhr befuhr eine uniformierte Streife des 1. Polizeireviers im Streifenwagen den Herrngarten. In dessen nördlichem Bereich rannte ein Mann los, als er die Streife erblickte. Der Beifahrer verfolgte ihn zu Fuß, der Fahrer mit dem Streifenwagen. Der Fliehende warf dabei etwas weg. Auf einer Rasenfläche blieb er stehen. Der Streifenwagen wurde unverzüglich abgebremst, touchierte ihn aber noch leicht, so dass er auf die Motorhaube fiel. Der polizeibekannte 18-jährige aus Darmstadt-Eberstadt wurde dadurch nach seinen eigenen Angaben nicht verletzt. Durch die Besatzung eines sofort für ihn bestellten Rettungswagens konnten Schürfwunden an seinem Oberschenkel festgestellt werden. Eine Versorgung lehnte er ab. Es erfolgte eine polizeiliche Unfallaufnahme. Das Weggeworfene war inzwischen aufgefunden. Da es sich dabei um Betäubungsmittel handelt, muss sich der 18-jährige entsprechend strafrechtlich verantworten. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

