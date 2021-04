Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/Kleestadt: Nachtrag zu "Brand eines Gartengrundstücks mit abgestellten Wohnwagen"

Groß-Umstadt/Kleestadt (ots)

Nachdem in der Nacht zum Donnerstag (1.4.) Teile von Gartengrundstücken in der Langstädter Straße brannten (wir haben berichtet), hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Anwohner meldeten gegen 3 Uhr den Brand und riefen Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Von dem Brand waren unter anderem Holzscheite, zwei dort abgestellte Wohnwagen, ein Holzunterstand und mehrere Bäume betroffen. Die Wehren aus Klein-Umstadt und Kleestadt konnten die Flammen unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Wie es zu dem Brand kam, muss im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen geprüft werden.

Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4879268

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell