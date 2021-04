Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Rund 1,8 Promille auf dem Motorroller/52-Jähriger stürzt

Groß-Gerau (ots)

Von Zeugen wurde am Mittwochabend (31.03.), gegen 20.00 Uhr, ein Motorrollerfahrer beobachtet, der in der Oppenheimer Straße stürzte und sich hierbei verletzte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,8 Promille an. Der 52-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell