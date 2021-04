Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Exhibitionist am Mönchwaldsee

Kelsterbach (ots)

Ein 40 bis 50 Jahre alter Mann entblößte sich am Mittwochabend (31.03.), gegen 20.15 Uhr, am Mönchwaldsee, vor zwei 14 Jahre alten Mädchen und zeigte sich ihnen in schamverletzender Weise. Die Polizei wurde verständigt, konnte den Unbekannten, der in den Wald flüchtete, aber nicht mehr antreffen.

Der Mann ist 1,70-1,80 Meter groß, hat wenige, dunkle Haare und trug ein dunkles Oberteil.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

