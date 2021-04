Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Einbruch in Werkstatt/Kompletträder im Visier

Neckarsteinach (ots)

Eine Autowerkstatt in der Industriestraße, geriet am Mittwoch (31.03.), in der Zeit zwischen 9.45 und 15.40 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten ein Rolltor auf und verschafften sich so Zugang in die Werkstatt. Anschließend ließen die ungebetenen Besucher einen Satz Kompletträder und Autopflegeprodukte mitgehen. Der Schaden beträgt insgesamt rund 2700 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

