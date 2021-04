Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Navi, Fernseher und Jacke aus Auto gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (30.3.) und Mittwoch (31.3.) hatten es noch unbekannte Täter auf ein in der Walther-Rathenau-Straße abgestelltes weißes Wohnmobil abgesehen. Am Mittwochmorgen waren die Spuren der Täter entdeckt und nachfolgend Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Kriminellen die Eingangstüren auf und entwendeten aus dem Innenraum unter anderem das Navigationssystem und einen Fernseher. Der Wert der Beute wird derzeit auf rund 1900 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

