Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt

Kleestadt +++Erstmeldung+++ Brand eines Gartengrundstücks mit abgestellten Wohnwagen

Groß-Umstadt (ots)

Am Donnerstag (01.04.2021), gegen 03:00 Uhr wurde der Feuerwehr ein größerer Brand am Ortsrand von Groß-Umstadt, Ortsteil Kleestadt gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass auf einem Gartengrundstück zwei dort abgestellte Wohnwagen, gelagertes Brennholz und mehrere Bäume brannten. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

