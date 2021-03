Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Unfallzeugen nach einer Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in der Gaußstraße gesucht

Lampertheim (ots)

Am Dienstag (30.03.) parkte ein grauer VW Passat in der Zeit von ca. 15:00 h bis 17.00 h auf dem Edeka-Parkplatz. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer dieses Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Reparaturkosten an dem Passat, dessen hinterer rechter Kotflügel zerkratzt wurde, belaufen sich auf mindestens 800 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen oder Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

