Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Ungebetene Gäste versuchen in Erdgeschosswohnung einzubrechen

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Weiterstadt (ots)

In der Sandstraße hatten es ungebetene Gäste am Dienstag (30.3.) in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr auf die Wohnung eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die noch unbekannten Täter auf den Balkon im Erdgeschoss und versuchten dort die Balkontür aufzuhebeln. Glücklicherweise scheiterte ihr kriminelles Vorhaben und sie traten unverrichteter Dinge die Flucht an. Möglicherweise konnten Zeugen in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen? Alle sachdienlichen Hinweise nehmen die Ermittler von der Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

