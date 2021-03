Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Polizei zieht Ford Mustang aus dem Verkehr

Lärmmessung ergibt Überschreitung von 17 Dezibel

Erbach (ots)

Unerwünschte Aufmerksamkeit zog der Fahrer eines Ford Mustang auf sich, als er am Montagabend durch Erbach fuhr. Er geriet in den Fokus einer Polizeistreife. Gegen 18.30 Uhr befuhr der 43-Jährige Fahrzeugführer die Michelstädter Straße und trat dabei immer wieder aufs Gas. Dies bemerkten jedoch auch eine Streife der Verkehrsinspektion, die den Mustang schließlich stoppten Bei der anschießenden Kontrolle stellten die Polizeikräfte schnell fest, dass die Fahrt nicht fortgesetzt werden kann. Wegen unzulässigen technischen Änderungen an Anbauteilen sowie der Rad-Reifenkombination und Manipulation der Abgasanlage war die Betriebserlaubnis erloschen. Auch die Ursache des besonderen "Sounds" war schnell gefunden: Beide Auspuff Endschalldämpfer waren entfernt und durch einfache Rohre ersetzt worden. Der Ford Mustang wurde daraufhin sichergestellt, abgeschleppt und zu einem Sachverständigen gebracht. Dieser stellte bei einer anschließenden Untersuchung insgesamt acht erhebliche Mängel fest. Zudem ergab eine Lärmmessung des Standgeräuschs eine Überschreitung von 17 Dezibel. Fahrer und Halter erwarten nur eine Anzeige, die Punkte in Flensburg sowie ein saftiges Bußgeld nach sich ziehen dürfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell