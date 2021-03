Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Tattoostudio

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (27.3.) und Montag (29.3.) versucht, gewaltsam in ein Tattoo Studio in der Zeughausstraße zu gelangen. Hierbei war die Eingangstür in das Visier der Kriminellen gefallen. Aufgrund mehrerer Hebelversuche, mit dem erfolglpsen Ziel, die Tür zu öffnen, verursachten die Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

