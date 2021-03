Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim: Transporterfahrer mit 2,45 Promille/Polizei sucht mögliche Unfallstelle

Rüsselsheim/Raunheim (ots)

Einen 31 Jahre alten Transporterfahrer stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Montagabend (29.03.), gegen 21.30 Uhr in der Bonner Straße. Der Mann fiel den Odnungshütern zuvor auf, weil er vorne keine Kennzeichen angebracht hatte. Rasch bemerkten die Polizisten, dass der 31-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 2,45 Promille an. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Den Transporterfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Auf frische Beschädigungen am Außenspiegel seines Fahrzeugs angesprochen, räumte der Mann einen Unfall ein. Möglicherweise könnte sich das Unfallgeschehen kurz vorher in Raunheim, im Bereich der Bahnhofstraße oder auch in Haßloch-Nord ereignet haben.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder eventuell gar selber als Geschädigter in Betracht kommt, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

