Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenruf nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots)

Eine ca. 50-jährige Fahrerin eines schwarzen Pkw befuhr am Donnerstag, den 25.03.2021, zwischen 17:00 und 17:15 Uhr die Straße "Am Breitwiesenberg" in Darmstadt in Richtung Dieburger Straße. Auf Höhe einer, durch parkende Pkw, entstandenen Engstelle, kam der Pkw-Fahrerin ein 24-jähriger Radfahrer entgegen, der auf den Bordstein ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der Radfahrer stürzte und erlitt eine schwere Verletzung im Schulterbereich. Laut eigener Aussage gab es einen Zeugen, der dem Radfahrer beim Aufstehen half. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich nach dem Befinden des Radfahrers zu erkundigen oder den Unfall der Polizei zu melden.

Die Polizei sucht Unfallzeugen, die einen Hinweis auf das Fahrzeug geben können, insbesondere die Person, welche dem Radfahrer zu Hilfe kam. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151 / 969-3610.

