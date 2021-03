Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Polizei sucht Fahrradbesitzer/Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (9. März) wurden auf dem Gelände des Segelflugplatzes in Heppenheim, in einem Gebüsch, sechs Fahrräder aufgefunden. Fünf davon konnten den Eigentümern aus Heppenheim und Laudenbach, die bei der Polizei Anzeigen wegen Diebstahls erstatteten, bereits wieder ausgehändigt werden.

Ein Mountainbike ist aber immer noch bei den Ordnungshütern. Die Beamten suchen nun mit dem Foto des Rades nach dem rechtmäßigen Eigentümer, der den Diebstahl seines Drahtesels möglicherweise noch gar nicht bemerkt hat.

Bei dem hochwertigen Mountainbike handelt es sich um ein Rad der Marke Born to Run "Outdoor", Farbe weiß/rot/Schwarz, mit 21-Gang-Kettenschaltung, Scheibenbremsen und Bereifung "Swallow". Die Rahmennummer lautet: EN 14766.

Wer sein Fahrrad auf dem Foto erkennt oder sachdienliche Hinweise zum Besitzer geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

