POL-DA: Oberzent: Kontrolle am Krähberg

10 Motorradfahrer missachten Durchfahrtsverbot

Oberzent (ots)

Streifen der Polizeistation Erbach haben am Sonntag (28.03.) das Durchfahrtsverbot am Krähberg kontrolliert und dabei mehrere Verstöße geahndet. Zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr wurde dazu eine Kontrollstelle im Bereich der Landesstraße 3108 eingerichtet. Insgesamt 10 Motorradfahrer konnten in dem Zeiträumen auf der Strecke gestoppt werden, die das Verbot der Durchfahrt für Krafträder am Wochenende missachteten. Die Ertappten mussten jeweils ein Verwarngeld entrichten. Darüber hinaus hielten die Beamten auch zwei Autofahrer an, die keinen Sicherheitsgurt tugen und leiteten gegen einen weiteren Verkehrsteilnehmer ein Verfahren ein, da seine Hauptuntersuchung schon seit über vier Monaten überfällig ist.

