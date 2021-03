Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hähnlein: Mehrere Baumaschinen aus Baucontainer entwendet

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Alsbach-Hähnlein (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (27.3.) und Montag (29.3.) haben Diebe eine Baustelle in der Georg-Fröba-Straße heimgesucht und aus einem Baucontainer mehrere Baumaschinen, darunter unter anderem zwei Stemmhämmer und einen Betonrüttler, entwendet. Für den Abtransport der Maschinen dürften die Täter ein Fahrzeug verwendet haben. Der Wert der Beute bewegt sich in einem fünfstelligen Bereich. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben beziehungsweise Hinweise zum Verbleib der Maschinen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/95090 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell