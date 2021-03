Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ladendieb entwendet Zigaretten und flüchtet auf Fahrrad

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hatte es am Donnerstag (25.3.) auf Zigarettenstangen in einem Kiosk in der Elisabethenstraße abgesehen. Kurz nach 7 Uhr betrat der Kriminelle den Verkaufsraum, ließ sich von dem Mitarbeiter drei Stangen Zigaretten geben und trat dann auf einem Fahrrad sofort die Flucht an. Als der Verkäufer die Verfolgung aufnahm und nach dem Fahrrad griff, flüchtete der Täter zu Fuß weiter in Richtung Zimmermannweg. Er wurde als etwa 1,80 Meter groß und sportlich beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine Kappe mit einem Fußball-Logo (Eintracht Frankfurt) auf dem Kopf und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des Diebstahls eingeleitet und nimmt alle sachdienlichen Hinweise zu dem Flüchtenden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

