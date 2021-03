Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Bischofsheim/Ginsheim-Gustavsburg: Polizei kontrolliert Drogenkriminalität

Rüsselsheim/Bischofsheim/Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Donnerstag (25.03.), in der Zeit zwischen 12.30 und 19.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Rüsselsheimer Kriminalpolizei, der Hessischen Bereitschaftspolizei, der Polizeistation Rüsselsheim und ein Hund der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen, in Rüsselsheim, Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg insgesamt 118 Personen und hatten hierbei insbesondere die Drogenkriminalität im Fokus. Vorwiegend überprüfte die Polizei öffentliche Plätze, Bahnhöfe, Schulen und Parks.

Acht Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden hierbei erstattet. Meist gegen jüngere Personen, die kleine Mengen Drogen bei sich hatten oder konsumierten.

So ertappten die Kontrolleure in Rüsselsheim einen 18-Jährigen in der Bahnunterführung in der Walter-Flex-Straße mit einem Joint und stellten bei einem 20 Jahre alten Mann am Bahnhofsvorplatz in Bischofsheim geringe Mengen Marihuana sicher. Auch im Naturschutzgebiet Mainspitze wurden bei zwei 34 und 35 Jahre alten Männern mehrere Gramm Marihuana von den Ordnungshütern beschlagnahmt.

