Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Katalysator gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Kelsterbach (ots)

Der Katalysator eines in der Karlsbader Straße geparkten Mercedes, geriet in der Zeit zwischen Dienstag (23.03.) und Donnerstag (25.03.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schnitten das Bauteil aus dem Auspuff heraus und suchten anschließend mit ihrer Beute das Weite. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

