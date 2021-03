Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Katalysatoren entwendet/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei auf dem Gelände eines Autohauses in der Industriestraße abgestellte Fahrzeuge der Marken Opel und VW, gerieten in das Visier von Katalysatordieben. Bemerkt wurden die Taten am Donnerstag (25.03.), die Tatzeit könnte aber auch schon einige Tage zurückliegen.

Die Täter trennten aus beiden Fahrzeugen jeweils die Katalysatoren heraus und entwendeten die Autoteile anschließend. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

