Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Katalysator ausgebaut/Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Ein auf einem Parkplatz in der Bergstraße abgestellter Volkswagen, geriet in der Zeit zwischen Montagabend (22.03.) und Dienstagnachmittag (23.03.), in das Visier von Kriminellen.

Die Täter bauten den Katalysator des Fahrzeugs aus und entwendeten das Autoteil anschließend. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell