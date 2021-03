Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Bankkarte gestohlen und 1000 Euro abgehoben/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Bereits am 10. März entwendeten zwei Unbekannte einem 66 Jahre alten Mann in einem Einkausmarkt in der Gerauer Straße die Bankkarte. Die Kriminellen griffen offenbar zu, als sie den 66-Jährigen darauf aufmerksam machten, dass er gerade einen Geldschein verloren habe, der von dem Duo wahrscheinlich zuvor auf dem Boden platziert wurde, um den Mann abzulenken.

Erst mehrere Tage später wurde festgestellt, dass kurz nach der Tat mit der Bankkarte insgesamt 1000 Euro unberechtigt vom Konto des Mannes abgehoben wurden. Beide Unbekannte waren 45 bis 55 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Die beiden Männer sprachen Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

