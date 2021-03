Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dieb in Arztpraxis

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

14 bis 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlanke Statur, dunkle Hautfarbe und bekleidet mit einer dunklen Jeans sowie einem dunklen Sweatshirt. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes, der am Montag (22.3.) in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13 Uhr die Räume einer Arztpraxis in der Bismarckstraße betrat, sich dort in den Aufenthaltsraum der Mitarbeiter begab und eine Geldbörse entwendete. Die Ermittlungsgruppe- City ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu dem Täter geben können, ihn möglicherweise beim Betreten oder Verlassen des Gebäudes beobachten konnten, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

