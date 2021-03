Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montag, den 22.03.2021, zwischen 12:45 und 15:05 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarze Audi A6, welcher in der Gundhofstraße im Bereich der Kreuzung Treburer Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000,00EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105 - 40060 entgegen.

