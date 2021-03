Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Katalysator entwendet

Polizei ermittelt

Weiterstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (20.3.), 18 Uhr und Montagmorgen (22.3.) hatten es noch unbekannte Diebe auf die Katalysatoren von Autos in der Feldstraße abgesehen. Die Kriminellen verschafften sich Zugang zu zwei Werkstattgeländen und bauten aus den dort abgestellte Fahrzeugen drei Katalysatoren aus. Mit ihrer Beute machten sie sich auf und davon. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern von der Darmstädter Kripo (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

