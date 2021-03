Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Außenspiegel im Begegnungsverkehr abgefahren

Gernsheim (ots)

Am Montag, den 22.03.2021 befuhr ein 37-jähriger Gernsheimer mit seinem blauen VW Passat gegen 05:50 Uhr die L 3112 von Gernsheim kommend in Fahrtrichtung A 67. Im Kurvenbereich - kurz hinter dem Hotel Hubertus - schnitt ein ihm entgegenkommender Pkw die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Der Unfallverursacher (vermutlich Peugeot 206) entfernte sich anschließend unerkannt in Richtung Gernsheim. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gernsheim zu melden. Tel.:06258-93430

