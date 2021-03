Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Scheibe eingeschlagen und Pakete gestohlen

Weißer Fiat Ducato im Visier von Kriminellen

Darmstadt (ots)

Ein weißer Fiat Ducato, der in der Straße "Am Steg" parkte, geriet am Sonntag (21.3.) in das Visier von Kriminellen. Die bislang noch unbekannten Täter schlugen die Beifahrerseite des Fahrzeuges ein und entwendeten aus dem Innenraum mehrere Pakte und einen Scanner. Der Wert der Beute wird derzeit auf etwa 3000 Euro geschätzt. Gegen 13 Uhr waren der Diebstahl sowie der Schaden bemerkt und die Polizei verständigt worden. Die Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell