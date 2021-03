Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Betrunken am Steuer mit Kleinkind im Auto

Raunheim (ots)

Einen 48 Jahre alten Autofahrer, der laut Zeugen zuvor in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll, stoppten Polizeibeamte am Sonntagnachmittag (21.03.) in der Weserstraße. Der 48-Jährige, der zudem ein zweijähriges Kleinkind transportierte, stand merklich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,24 Promille an.

Der Wagenlenker wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Das Kind wurde zwischenzeitlich in die Obhut von Bekannten gegeben. Der Führerschein des Mannes wurde von der Polizei eingezogen.

Den 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell