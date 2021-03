Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, den 20.03.2021, 18:00 Uhr und Sonntag, den 21.03.2021, gg. 14:00 Uhr, wurde ein weißer geparkter Audi A3 in der Riedstraße/ Ecke Gartenstraße in 64546 Walldorf angefahren. Der entstandene Sachschaden an dem Audi wird auf ca. 1500,-EUR geschätzt.

Der/Die Unfallverursacher(in) entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Mörfelden-Walldorf unter der Tel.: 06105/ 4006-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell