Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gernsheim (ots)

Am Samstag, dem 20.03.2021, wurde zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr ein geparkter weißer PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bensheimer Straße in Gernsheim beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gernsheim in Verbindung zu setzen, Tel. 06258 / 9343-0.

