POL-DA: Einhausen: Nachtragsmeldung zu "Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach Tötungsdelikt"

Einhausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem Einsatzkräfte am Freitagmorgen (19.3.) in einem Wohnhaus in Einhausen einen toten Mann aufgefunden haben (wir haben berichtet), dauert die abschließende Klärung seiner Identität noch an.

Unterdessen wurde der 25-jährige Tatverdächtige, der bereits gestern festgenommen werden konnte, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes an. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen zu den Tatumständen und Hintergründen dauern noch an.

Hinweis an die Medienvertreter: Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können über den berichteten Sachstand hinaus aktuell keine weiteren Auskünfte gegeben werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt behält sich die weiteren Presseauskünfte vor.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4868767

