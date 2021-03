Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Rüsselsheim

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag,19.03.2021, kam es zw. 08.45 Uhr-10.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht auf dem Parkplatz des Discounters "Penny", Berliner Straße in Rüsselsheim. Ein dort geparkter PKW (Daimler-Benz, E220d) wurde durch einen derzeit noch unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Beifahrer beschädigt. Augenscheinlich wurde die Fahrzeugtür des flüchtigen PKW so gegen die Beifahrertür des geparkten PKW geschlagen, dass letzendlich ein Schaden von 800,-Euro entstand.

Die Polizei Rüsselsheim sucht mögliche Unfallzeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Zeugen werden gebeten sich unter 06142-696-530 bei der Polizei in Rüsselsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell