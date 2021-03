Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Bischofsheim: Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Bischofsheim (ots)

Nachdem im Rahmen einer Unfallaufnahme die Darmstädter Straße in Bischofsheim am Freitagabend, den 19.03., voll gesperrt werden musste (wir haben berichtet), fuhr der Fahrer eines silbernen VW Passat gegen 22 Uhr auf das Fahrzeug einer 59-jährigen Bischofsheimerin auf, welche im Rückstau auf der Darmstädter Straße wartete. Der Fahrzeugführer stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus und sprach mit der Bischofsheimerin ehe er sich mit aufheulendem Motor von der Unfallstelle entfernte.

Der VW-Fahrer durchbrach anschließend die Polizeiabsperrung des ursprünglichen Verkehrsunfalls und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bischofsheim davon. Ein aufgrund der Unfallaufnahme auf der Fahrbahn stehender Polizeibeamter konnte dem VW gerade noch rechtzeitig ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen älteren VW Passat Kombi in silber mit polnischem Kennzeichen. Der Fahrzeugführer war männlich und schätzungsweise 40 Jahre alt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg.

Die Polizeistation in Bischofsheim, Telefon: 06144/9666-0, bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug, dem Kennzeichen oder dem Fahrzeugführer geben können sich zu melden. Insbesondere Personen, denen der Passat vor dem Unfall oder auf dessen Flucht auffiel, werden gebeten sich mit der Polizei in Bischofsheim in Verbindung zu setzen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4868926

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell