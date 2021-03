Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Bischofsheim (ots)

Am Freitag, den 19.03. gegen 21:30 Uhr ereignete sich auf der Darmstädter Straße zwischen der Hans-Dorr-Allee und der Straße "Am Schinberg" in Bischofsheim ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 20-jähriger Weiterstädter Motorradfahrer die Darmstädter Straße aus Bischofsheim in Fahrtrichtung Bauschheim und kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Der dahinterfahrende 26-jährige BMW-Fahrer aus Rüsselsheim konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das auf der Fahrbahn liegende Motorrad. Der Motorradfahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise bereits am Fahrbahnrand, sodass lediglich das Motorrad über die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt mindestens 10.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Darmstädter Straße war während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten für ungefähr 1 Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell