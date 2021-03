Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Falsche DRK-Mitarbeiter bestehlen Senioren

Bischofsheim (ots)

Unter dem Vorwand vom DRK zu kommen und beim Einkauf helfen zu wollen, verschafften sich zwei Frauen am Donnerstag (18.03.), gegen 14.00 Uhr, Zutritt in die Wohnung eines Seniorenehepaars in der Ringstraße.

Während die beiden Kriminellen die Eheleute ablenkten, betrat nach gegenwärtigem Ermittlungsstand vermutlich eine dritte Person unbemerkt die Räumlichkeiten und durchwühlte Schränke im Schlafzimmer. Ihr fielen hierbei Bargeld und Schmuck in die Hände. Die Tat wurde von den Senioren erst bemerkt, als die Täterinnen bereits geflüchtet waren.

Die ältere der Frauen ist kräftig, circa 1,60-1,65 Meter groß und trug einen knielangen, beigen Mantel sowie ein beiges Kopftuch und Mund-Nasen-Bedeckung. Die jüngere der beiden hat schwarze, lange Haare und trug eine schwarze Jacke. Beide sprachen Deutsch mit osteurpäischem Akzent.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell