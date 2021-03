Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavburg: Seniorin in Supermarkt im Visier/Polizei nimmt nach versuchtem Diebstahl drei Verdächtige fest

Ginsheim-Gustavbsurg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstagvormittag (18.03.) in einem Einkausfmarkt "Am Kupferwerk", dass zwei Frauen eine Seniorin, die dort einkaufte, ablenkten, den Blick auf deren Handtasche verdeckten und zugreifen wollten.

Der Mitteiler merkte sich anschließend das Nummernschild des Wagens, mit dem die beiden Tatverdächtigen zusammen mit einem Mann davonfuhren. Die Polizei stoppte das Auto kurz darauf auf der Autobahn bei Hochheim. Die drei Insassen, zwei Frauen im Alter von 25 und 40 Jahren, sowie der 21-Jährige Fahrer wurden vorläufig festgenommen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Bandendiebstahls. Die Ermittler des für Eigentumsdelikte zuständigen Kriminakommissariats 21/22 in Rüsselsheim prüfen nun zudem, ob das Trio noch für weitere, gleichgelagerte Delikte in Betracht kommt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell