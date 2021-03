Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach Tötungsdelikt

Einhausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem am frühen Freitagmorgen (19.3.) in einem Wohnhaus in Einhausen ein junger Mann tot aufgefunden wurde, ermitteln die Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Gegen 5 Uhr wurden die Rettungskräfte und Polizei alarmiert. Hierbei haben die Einsatzkräfte in einem Zimmer der Unterkunft einen toten Mann aufgefunden. Dieser lag im Bett und wies Anzeichen scharfer Gewalt auf. Die Klärung der Identität des tot aufgefundenen Mannes dauert derzeit noch an. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 25-jährigen Mitbewohner, der auch die Einsatzkräfte alarmiert haben soll. Die Polizei nahm den 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Der Verstorbene soll voraussichtlich noch heute obduziert werden.

Hinweis an die Medienvertreter: Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können über den berichteten Sachstand hinaus aktuell keine weiteren Auskünfte gegeben werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt behält sich die weiteren Presseauskünfte vor.

