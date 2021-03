Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf/Frankfurt: Ehepaar übergibt mehrere tausend Euro an Betrüger/Polizei nimmt Tatverdächtige fest und stellt Bargeld sicher

Mörfelden-Walldorf/Frankfurt (ots)

Nachdem ein Seniorenehepaar aus Mörfelden-Walldorf am vergangenen Montag (15.03.) den Anruf einer angeblich guten Freundin der Frau erhalten hatte und in der Folge durch den Ehemann rund 14.000 Euro an einen Unbekannten in Frankfurt-Niederrad übergeben wurden (wir haben berichtet), konnten die Ermittler nun zwei Tatverdächtige festnehmen und mehrere tausend Euro sicherstellen.

Im Rahmen eines ähnlich gelagerten Falls, konnten Ermittler des Polizeipräsidiums Frankfurt am Dienstag (16.03.) zwei 31 und 58 Jahre alte Männer festnehmen, die im Verdacht stehen, in den Fall aus Mörfelden-Walldorf verwickelt zu sein. In einem von den beiden Männern bewohnten Zimmer in einer Pension in Frankfurt, stellten die Ordnungshüter zudem mehrere tausend Euro Bargeld sicher. Ob es sich hierbei um das Geld des betrogenen Seniorenehepaars aus Mörfelden-Walldorf handelt, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4864798

