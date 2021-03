Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: 50-Jährige tot in Wohnung aufgefunden/Kriminalpolizei ermittelt

Lampertheim (ots)

Der Polizei wurde am Donnerstagabend (18.03.), gegen 19.00 Uhr, in einer Wohnung in der Frohndorfstraße in Hofheim die Leiche einer 50 Jahre alten Frau gemeldet.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und untersuchen nun, wie die Frau zu Tode kam. Derzeit ist noch völlig unklar, ob die 50-Jährige eines natürlichen Todes verstarb oder möglicherweise Fremdverschulden eine Rolle spielen könnte. Dies muss nun im Rahmen einer Obduktion geklärt werden. In der Wohnung wurde von der Polizei auch der 54 Jahre alte Ehemann der Verstorbenen angetroffen.

Mit ersten Ermittlungsergebnissen ist frühestens im Laufe der kommenden Woche zu rechnen. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

