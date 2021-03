Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Nach Einbruch in Supermarkt Zeugen gesucht

Brensbach (ots)

Ein Supermarkt "An der Hornsmühle" rückte in der Nacht zum Freitag (19.3.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Kriminellen gelangten offenbar gegen 3.30 Uhr durch ein Fenster in die Büroräume des Marktes. Im Inneren angelangt, hielten sie Ausschau nach potenzieller Beute. Unter Gewalteinwirkung entwendeten sie Geldkassetten mit Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Ersten Erkenntnissen zufolge, entstand hierbei insgesamt ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach ist mit den Ermittlungen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06052/953-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell